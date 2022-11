Rientro del debito | Berlusconi boccia la Ue | allora chi comanda davvero?

(Di venerdì 11 novembre 2022) Una trappola per l'Italia e i paesi ad altoo un allentamento di quelle regole ferree definite "stupide" persino dal super europeista Romano Prodi? Esperti ed economisti, commentando nei giorni scorsi le bozze della riforma del patto di stabilità, si sono divisi. Ma un indizio importante sul pacchetto presentato ieri dalla Commissione europea arriva da Berlino. «Un'unione monetaria ha bisogno di regole di bilancio unitarie. Questo è decisivo per assicurare il trattamento paritario e la comparabilità nella sostenibilità del», ha subito detto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner. Segno che quegli accordi bilaterali tra Bruxelles e Paesi "spendaccioni", che sono al centro della proposta, piacciono alla Germania (e alla Olanda, che ha chiesto in cambio una maggiore severità sui controlli e sulle sanzioni) come il fumo negli ...

