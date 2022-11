Puglia | maltempo | allerta | codice giallo per il Salento Protezione civile | previsioni meteo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 12 di domani, 12 novembre, per sei ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a partire dal pomeriggio-sera, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli; fino a puntualmente moderati sullameridionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper il ...

Sulle Alpi tornerà a nevicare a partire dai 1. Cosa accadrà la settimana prossima Ildel fine settimana farà da apripista per un periodo ...Arrivano freddo esull'Italia e la prossima settimana tanta pioggia e neve . 'Giorno di San Martino con ...quando il tempo comincerà a peggiorare via via più diffusamente e fortemente su,... In Salento le maggiori precipitazioni nella notte. A Roma il giorno di San Martino si è aperto con cielo sereno e temperature gradevoli, ma la situazione meteo è destinata a cambiare già dalle prossime ore con un ...