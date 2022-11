Pirateria | operazione Gotha | 900 mila utenti coinvolti

(Di venerdì 11 novembre 2022) La lotta alla. Si apre un nuovo capitolo riguardo la lotta all’illegalità, questa volta con l’aiuto della procura di Catania: è stata sventata un’da dieci milioni di euro, con danni alle industrie audiovisive fino a 30 milioni mensili. Un’attività gestita da un’organizzazione criminale, caratterizzata anche da una terminologia abbastanza chiara come “boss”, “capi decine” e “mantenere un basso profilo”. Come riportato da Calcio e Finanza, l’attività mafiosa è stata sventata dall’”. In questa “attività”, basata sul 70% degli streaming illegali nazionali, ha vistopiù di 900profili. Le accuse sono: associazione a delinquere, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni, oltre che, nell’ambito dei reati della ...

