Paura in Irpinia | auto sbanda finendo contro il guard rail e prende fuoco | due feriti

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLacedonia (AV) – La squadra dei Vigili deldel distaccamento di Bisaccia, alle ore 04’30 di oggi 11 novembre, è intervenuta sull’strada A 16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Lacedonia, al Km. 111, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la qualeva e finivailndo. Le due persone a bordo sono rimaste ferite e venivano trasportate dai sanitari del 118 interventi, presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente, mettendo anche in sicurezza l’area interessata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

