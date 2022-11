Next Gen | Lehecka | è uno sciatore mancato il primo finalista

Sky Sport

Reazione da parte dello svizzero nel terzo set, ed arriva in formato break immediato con un bel dritto in avanzamento. I servizi non creano particolari problemi a nessuno dei due e così si arriva fino ...Il primo finalista delle Intesa SanpaoloAtp Finals 2022 è uno sciatore mancato, figlio di ex sportivi professionisti " mamma nell'atletica, papà nel nuoto " che in campo sa fare tutto e che ha un compito di quelli davvero pesanti: ... Next Gen ATP Finals, il programma delle semifinali oggi su Sky Il primo finalista delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals 2022 è uno sciatore mancato, figlio di ex sportivi professionisti – mamma ...Jiri Lehecka bastte Dominic Stricker nella prima semifinale e conquista un posto per la finale del torneo milanese. Partita solida del ceco, che ha concesso solo un set al favorito avversario.