Napoli-Udinese | Kvaratskhelia ancora fuori

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilcostretto a rinunciare a Kvichaanche nel match in programma domani contro l’. Il georgiano èfermo per infortunio. ”sentemale. Abbiamo provato, ma come arriva a quel livello di tensione, velocità e pressione muscolare sente male e non sarà della partita”, le parole del tecnico azzurro Luciano Spalletti. ”Questo ci dispiace, però quello che è capitato in queste due partite dimostra che siamo una squadra e non un insieme di singoli. Vogliamo presto Kvara con noi, ma ci possiamo fidare anche degli altri”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Luciano Spalletti, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'. PAROLE - "Kvaratskhelia non sarà della partita. Lo vogliamo a disposizione ...Luciano Spalletti ha ben chiaro che tipo di atteggiamento dovrà avere ildomani contro l': "È una partita da sbranare", ha detto senza mezzi termini in conferenza stampa. Dunque, serve una squadra feroce per una sfida assolutamente particolare visto che è l'...Pronostici Napoli-Udinese, Spalletti contro Sottil, le queste dell'ultima sfida di serie A prima del mondiale in Qatar.La squadra di Luciano Spalletti sfida l'Udinese con l'obiettivo di tenere quantomeno immutate le distanze in classifica dalle inseguitrici ...