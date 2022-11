Forzazzurri

Oggi che quella profezia s'èmi rendo conto di essere arrivata là dove ho sempre ... Per quanto mi riguarda sono fidanzata, se ilvince sono contenta, ovvio, ma il calcio e chi lo gioca ...Così la profezia insana di qualche gufo si è. Tutti e quattro insieme hanno suonato appena ... Betis, Sampdoria,, Helsinki, Verona, Ludogorets, Lazio, Sassuolo e Torino . Riuscire a ... Napoli, si è avverata la profezia di Osimhen a cui nessuno credeva "Stamattina gli ho chiesto come mai avesse tolto la maglia e non mi ha saputo rispondere". Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa successiva alla ...Luciano Spalletti ha trovato un regista a sorpresa, la sua profezia sull'esterno si è avverata: le pagelle premiano tutte il professore.