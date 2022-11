Agenzia ANSA

Nei primi nove mesi dell'anno i ricavi disi sono mantenuti sostanzialmente stabili a 2.284 milioni di euro ( - 0,5% sullo stesso periodo del 2021), grazie alla spinta del margine di interesse (+...'Superati i dubbi significativi sulla continuita' aziendale . Il Monte dei Paschi chiude il terzo trimestre con un profondo '' di 794 milioni per effetto del costo una tantum di 925 milioni per le uscite anticipate di oltre 4.000 addetti alla fine di novembre. La Banca dopo l'aumento di capitale da 2,5 miliardi scrive ... Mps in rosso per 360 milioni, pesano i costi per gli esuberi - Ultima Ora In calo le commissioni nette per la volatilita' di mercato (-5,2%). Al 30 settembre il Gruppo Mps ha contabilizzato un costo del credito clientela pari a 320 mln, in crescita rispetto ai 28 mln di ...La banca senese, che ha appena concluso un aumento di capitale da 2,5 miliardi, ha riportato una perdita nel terzo trimestre per 387,7 milioni a causa di oneri una tantum di 794,4 milioni mitigati da ...