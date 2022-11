Midterm 2022 | calo fra neri e latinos ma i giovani salvano i dem

Cala il sostegno tra afroamericani e latini, ma i giovani salvano i dem alle elezioni di: "Hanno votato con numeri storici per continuare ad affrontare la crisi climatica, la ...11 novembre...non ha parlato di un piano per imbrogliare "gettando via le schede" durante le elezioni di. ... Nella sua versione più recente, pubblicata il 12 settembree disponibile sul sito web del ...Cala il sostegno tra afroamericani e latini, ma i giovani salvano i dem alle elezioni di Midterm: 'Hanno votato con numeri storici per continuare ...di DOMENICO MACERI* – “ Beh, credo che se vincono, meriterò tutto il credito ”. Così Donald Trump il giorno prima dell’elezione di midterm in un’intervista alla NewsNation. L’ex presidente ha continua ...