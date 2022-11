Micol Incorvaia canta Faccetta Nera al GF Vip | i fan del programma chiedono la squalifica | “Apologia di fascismo è reato”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 novembre 2022)è stata ripresa dalle telecamere prima della puntata serale, mentre si preparava e truccava. In quel momento, per qualche ragione, stavo si è messa a canticchiare, la canzone scritta da Renato Michele e composta nel 1935 come parte della propaganda fascista. La circostanza potrebbe avere grosse conseguenze perché l’esaltazione della dittatura fascista è unche comporta pene severe, soprattutto se l’compare sulla stampa. Trattandosi di untelevisivo, uno dei più popolari della sua fascia oraria, le azioni delnei confronti del concorrente saranno probabilmente severe. Sono fioccati molti post che hanno chiesto provvedimenti: “Chiediamo laper...