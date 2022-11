L’Ue pronta ad addestrare 15mila soldati ucraini | «A breve via il piano operativo»

(Di venerdì 11 novembre 2022) Al Consiglio Affari Esteri e Difesa della prossima settimana saranno stanziati 16 milioni di euro per15 milache prenderanno parte alla missione decisa dall’Unione europea. La missione porta il nome di Eumam, è stata istituita il 17 ottobre, partirà ae durerà due anni. il budget concordato inizialmente era di 106 milioni di euro e secondo fonti europee citate da Ansa sembra essere salito a 160 milioni di euro. Isaranno formati «entro la prossima primavera» e non si escludono altri round. L’Olanda invierà tra i 50 e i 100 istruttori. Discussa per la prima volta all’informale esteri di Praga dai 27 e poi lanciata ufficialmente allo scorso Consiglio Affari Esteri europeo, ha l’obiettivo di rafforzare la capacità militare delle forze armate ucraine al fine di ...

'Eumam non è solo una missione di formazione, ma anche la chiara dimostrazione cheresterà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", aveva dichiarato'alto rappresentante per ......ecco ripresentarsi puntuale'egoismo dell'Unione Europea (= ... e la conseguente crisi energetica che, con'inverno alle porte, ...a speculare, sulla propria gente, "trafficando", a caro ...