Highlights e gol Real Madrid-Cadice 2-1 | Liga 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ilcone gol di2-1, match valido per la quattordicesima giornata della. Al Bernabeu gli uomini di Ancelotti soffrono, ma alla fine riescono a vincere rimanendo a -2 dal Barcellona capolista.avanti al 40? con Militao, poi il raddoppio di Kroos al 71? sembra mettere tutto in ghiaccio ma nel finale ilaccorcia le distanze con Perez e fa soffrire i Blancos fino all’ultimo secondo. GLISportFace.

