Calciomercato.com

...sulla fascia Robinai tempi dell'Atalanta, dove si è conquistato lo status di miglior esterno del campionato e il posto con la nazionale tedesca. Dopo l'infortunio e il trasferimento'Inter,...In caso di gol contro l'Atalanta non esulterà per rispetto verso i suoi ex tifosi, ma Robin, già in rete mercoledì contro il Bologna, avrebbe tanto bisogno di un'altra gioia personale dopo l'amarezza per la mancata convocazione al Mondiale in Qatar. Di certo al tedesco gli stimoli da ... Gosens: 'All'Inter grazie a Gasperini' | Mercato Una delusione forte. Robin Gosens non é stato convocato dalla Germania per i prossimi Mondiali in Qatar. L’ex Atalanta paga lo scarso utilizzo con Simone Inzaghi e ora si interroga per il Leggi ...Brutta delusione per il terzino dell’Inter RobinGosens. Hans Dieter Flick, allenatore della nazionale tedesca lo ha escluso dalla lista dei convocati per l’ormai prossimo mondiale in Qatar. Il ...