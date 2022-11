Fuorionda di Striscia con insulto | Crosetto Chiedo scusa a Conte Il video con la frase incriminata

"Chiedo scusa a Conte per unpoco elegante ma usato in modo del tutto falso, scorretto e decontestualizzato." Così Il ministro della Difesa, Guido Crosetto dopo che la trasmissionela notizia ha diffuso un suo ...Contro Guido Crosetto , ecco piovere il siluro dila Notizia . Il tiggì satirico di Canale 5 ha infatti trasmesso undel ministro della Difesa, in cui apostrofava Giuseppe Conte come 'un deficiente'. Un caso per il quale il gigante ...'Chiedo scusa a Conte per un fuorionda poco elegante ma usato in modo del tutto falso, scorretto e decontestualizzato.” Così Il ministro della ...Il ministro della Difesa nel corso di un’intervista aveva dato del «deficiente» al leader del M5S. «Battuta ironica, ma poi usata in modo scorretto e decontestualizzato» ...