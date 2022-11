Dragon Age | Absolution | ecco trailer | cast e data di uscita della serie animata Netflix

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non manca ancora molto per potersi godere i frutticollaborazione tra Bioware e: il colosso dello streaming ha infatti realizzato con la consulenzasoftware house canadese unaintitolataAge:e ambientata nell’universo di una delle più famosedi RPG in assoluto. Laha ora anche unufficiale e unadi, fissata per il 9 dicembre 2022; è stato reso noto anche ile qualche informazione sulla storia.Age:consisterà di 6 episodidurata di 30 minuti sviluppati da Bioware in collaborazione con lo studio coreano Red ...

