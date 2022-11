Alessia Piperno torna a casa | “In sei in una cella è stata dura”

(Di venerdì 11 novembre 2022)ha fatto ritorno acon un volo di Stato atterrato all’aeroporto di Ciampino. La travel blogger era finita in arresto in Iran lo scorso 28 settembre e da allora è iniziato il lavoro diplomatico della Farnesina per riportarla in Italia.ta ain Italia. La 30enne, travel blogger romana, eraarrente una manifestazione a Teheran, in Iran, il 28 settembre scorso. “Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in unacon sei persone, è stato difficile ma non sonomaltrattata”, sono state le prime parole di. In più, al fratello David ha raccontato ...

'Ha dormito nel lettone tra papà e mamma, è tornata piccola'. Finalmente sorride e dà sfogo a tutta la sua felicità Alberto, il papà di ...AGI/Vista - "ci ha raccontato tutto quello che è successo in Iran, ma sarà lei a parlarne in prima persona, se e quando lo vorrà". Lo ha dichiarato il fratello di, la travel blogger che rientrata in Italia dopo aver passato un mese in prigione in Iran.Dopo il suo rientro in Italia, Alessia Piperno ha parlato fino a notte fonda con i genitori e con suo fratello David, ai quali ha raccontato i 45 ...Alessia Piperno è tornata in Italia e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. La travel blogger romana è stata in carcere per più di un mese a Teheran e solo grazie a ...