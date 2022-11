Vodafone collabora con Ibm nello sviluppo della tecnologia Quantum Computing

(Di giovedì 10 novembre 2022) MILANO – Il Gruppoha annunciato unazione con IBM sulla sicurezza informatica quantistica e per lodi potenziali casi d’uso quantistici nelle telecomunicazioni. Il Grupposi unisce inoltre all’IBMNetwork, che darà all’azienda accesso cloud ai sistemi avanzati di calcolo quantistico di IBM, così come alle competenze da leader del settore di IBM. Nell’ambito di questazione,esplorerà il calcolo quantistico per una varietà di casi d’uso delle telecomunicazioni e accrescerà inoltre le competenze dei propri dipendenti nellaquantistica attraverso la prototipazione iterativa guidata da IBM, oltre a ricercare attivamente esperti di calcolo quantistico....

