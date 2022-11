Veicoli militari tecnologici diretti in Libia. L’intervento di Irini e i rischi dello stallo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Con una nota diffusa ieri, mercoledì 9 novembre, l’operazione EUNAVFORMED-ha comunicato di aver condotto un’ispezione della nave mercantile “MV Meerdijk” al largo delle coste della. La nave, ispezionata l’11 ottobre, è risultata trasportare verso il territorio libicomodificati per uso militare, sospettati di violare l’embargo sulle armi delle Nazioni Unite. È la seconda volta chesequestra un carico in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2292 (2016) in meno di tre mesi. Prima era successo a luglio, con l’intercettazione della “MV Victory Roro”, un altro cargo trovato pieno dimodificati per uso militare. A giudicare dalle foto, i mezzi fermati a ottobre sono di ordine tecnologicamente superiore rispetto a quelli di ...

Agenzia Nova

Libia: l'operazione Irini sequestra un carico illegale con a bordo veicoli militari nel Mediterraneo Il carico diretto in Libia, non è chiaro su qualche fronte, è stato bloccato nel Mediterraneo. L'operazione europea dimostra la sua capacità di azione in una fase delicatissima dello stallo politico l ...