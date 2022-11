Uomini e Donne | Beatrice Valli ufficializza la gravidanza | “Presto saremo in sei!”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 novembre 2022)e Marco Fantinidi nuovi genitori! L’influencer ha spiegato in un post su Instagram i motivi per cui ha aspettato nel dare l’annuncio:in SEI ? Questa volta non è colpa del lattosio ?. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la, perchè credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente?? Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto! #nisfamily ?? ...