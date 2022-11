Ravezzani | «La Juventus è fuori dalla corsa scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 novembre 2022) Fabio, giornalista, ha parlato in esclusiva ai microfoni dinews24 del momento dei bianconeri Fabio, giornalista, ha parlato in esclusiva ai microfoni dinews24 del momento della squadra di Allegri. Di seguito un estratto della sua intervista. Qual è la maggiore insidia per la squadra di Allegri a Verona?«A Verona l’insidia è soprattutto pensare che con l’Inter ci sia stata la svolta, risposto come alla prima domanda. Se manca l’umiltà, la vedo male». Una domanda secca: la Juve è ancora inper lo?«Risposta secca: no». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.