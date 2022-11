Pensioni | maxi-aumento subito | chi prende 500 euro in più

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) In arrivo undelle: il trattamento minimo sale di quasi 500l'anno. Questo per gli effetti della rivalutazione dovuta all'inflazione, anche se non sarà lo stesso per tutti gli assegni. Nella serata di ieri, mercoledì 9 novembre, Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che stabilisce la misura della perequazione, ossia l'adeguamento degli assegni previdenziali in base alla dinamica dei prezzi. Considerato il ruggente caro-energia, la rivalutazione è del 7,3%, i dati Istat a cui si fa riferimento sono quelli disponibili fino allo scorso 3 novembre. Cifre pesanti insomma: il trattamento minimo passa da 525,38 a 563,73ovvero circa 38in più al mese, quasi 500all'anno considerando le tredici mensilità. Quasi una mensilità in ...