Mondiali Qatar 2022 | i convocati squadra per squadra | l’elenco completo

(Di giovedì 10 novembre 2022)per, deiper idiche scatteranno domenica 20 novembre per concludersi domenica 18 dicembre con la finalissima. Un mese di grande prestigio, sessantaquattro partite che definiranno chi sarà lacampione del Mondo che succederà alla Francia nell’albo d’oro. Le trentadue squadre ai nastri di partenza, in questi giorni, definiranno le liste deicon le ultime scelte dei commissari tecnici che sono destinate a far discutere. Di seguitoaggiornato di tutte le Nazionali che, giorno dopo giorno, annunceranno il roster definitivo per l’evento planetario più ...

Il Costarica ha battuto la Nigeria per 2 - 0 (1 - 0) in un'amichevole di preparazione aiin. Sul terreno dello stadio Nacional di San José, la squadra allenata da colombiano Luis Fernando Suarez è andata in gol con Duarte al 7' pt e ha raddoppiato con Watson al 28' st. Il ...Lo spagnolo non è al meglio, il rapporto con il tecnico continua a non essere idilliaco, ma Vecino ha bisogno di riposo (è arrivata la chiamata per iincon l'Uruguay) e Basic non ... Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime Mondiali Qatar 2022, il calendario ufficiale completo di date e orari delle partite. Si parte con Senegal-Olanda, gara del gruppo A, il 21 novembre alle ore ...In vista dei Mondiali di Qatar 2022, il Ct del Camerun Rigobert Song, ha diramato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla competizione.