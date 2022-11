Lazio | Sarri chiede la svolta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Senza Zaccagni ma con Immobile di scorta. La rifinitura regala qualche certezza in più aanche se ha perso il suo esterno più in forma per le ultime due partite dell'anno. Stasera contro il Monza i biancocelesti cercano di sfruttare l'onda lunga della vittoria di domenica contro la Roma ma, tra stanchezza e infortuni, non sarà facile bissare il successo nel derby. Sarà la grande occasione di Cancellieri che potrà cominciare dall'inizio per la prima volta in campionato con Felipe Anderson in mezzo e Pedro (recuperato ma non al meglio) sulla sinistra. Un tridente di scorta viste le assenze, Ciro sarà in panchina dopo aver chiuso senza problemi ieri la seduta di rifinitura con il resto della squadra. Possibile un impiego nella parte finale della gara per candidarsi per rientrare definitivamente a Torino. Scelte obbligate in difesa con Patric, ieri fermo per il ...