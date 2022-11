Lazio-Monza | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tra le partite della 13a giornata di Serie A c'è, gara in programma giovedì alle ore 20.45 e in diretta su Sky...

... il capitano della. S'è allenato ieri in gruppo, ha partecipato alle prove tattiche, è tra i convocati. Ciro c'è e Sarri medita di sganciarlo negli ultimi 20 minuti con ilper utilità o ...(ore 20.45, Dazn, Sky e Now Tv) In serata invece riflettori puntati sull' Olimpico di Roma , dove lacercherà continuità dopo la vittoria nel derby. L'esame è anzitutto mentale ...[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio affronterà alle 20.45 il Monza, tra le mura amiche dell’Olimpico, nel match valido per il 14' turno di Serie A. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno ...]Senza Zaccagni ma con Immobile di scorta. La rifinitura regala qualche certezza in più a Sarri anche se ha perso il suo esterno più in ...