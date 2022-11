Lazio | delegazione Azione-Iv a iniziativa D' Amato

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "All'evento 'Si può fare 2023' di Alessio d'di questa sera al Teatro Brancaccio è presente unadi-Italia Viva composta dal segretario diCarlo Calenda, l'onorevole Maria Elena Boschi, la senatrice Raffaella Paita, i corordinatori regionali di Italia Viva Luciano Nobili e Marietta Tidei e il commissario regionale diMario Raffaelli". Si legge in una nota.

Agenzia askanews

