Iran | Alessia Piperno rilasciata | presto in Italia

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) –, la ragazzana arrestata il 28 settembre scorso inè stata. Lo ha annunciato Palazzo Chigi. “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggiè statadalle autoritàiane e si appresta a tornare in”, si legge in una nota. “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a cheriabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

TGCOM

Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a cheriabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa'. Lo rende noto ...12.44 Arrestata, liberaPiperno "Dopo un intenso lavoro diplomatico oggiPiperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia". Lo rende noto Palazzo Chigi. "Il ... Iran, l'italiana Alessia Piperno è stata rilasciata: presto sarà in Italia Roma, 10 nov. (askanews) - 'Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta ...Palazzo Chigi annuncia la liberazione di Alessia Piperno dopo un intenso lavoro diplomatico. Si appresta a tornare in Italia. “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – si legge nella nota -, nel r ...