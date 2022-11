Iran | Alessia Piperno è tornata in Italia Meloni ad accoglierla all' aeroporto

LAPRESSE

'Mi perdonerà il segretario Stoltenberg se faccio una cosa irrituale - ha detto durante l'incontro con il segretario della Nato oggi in visita a Palazzo Chigi - ma avrete saputo chePiperno ...Palazzo Chigi: 'Intenso lavoro diplomatico, grazie a Mantovano, servizi e Farnesina'. Meloni è a Ciampino per accoglierla. Tajani: 'Sta bene, non ha subito alcuna ... Iran: Alessia Piperno è atterrata a Ciampino - LaPresse Alessia Piperno è tornata in Italia. La donna, arrestata in Iran nel settembre scorso e rilasciata oggi dopo 43 giorni di prigionia, è tornata nel nostro Paese con un volo speciale partito da Teheran ...Alessia Piperno è libera ed è tornata a casa. L'aereo messo a disposizione dal governo è atterrato a Ciampino alle 17.08. «Sto bene, sono emozionata ...