Il pressing di Conte nel Lazio | il ritiro di Cottarelli in Lombardia e il partito spaccato su Moratti | psicodramma Pd in vista delle Regionali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Inè rimasto spiazzato dalla mossa di una coppia di ex: Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno messo il cappello su Letizia, costringendo Carloale creando più di qualche crepa sulla tenuta del. Nel, invece, è costretto a inseguire Giuseppe, che ha messo sul tavolo condizioni subito bollate come inaccettabili per il Nazareno. È una politica dei due forni al contrario quella che sta subendo ildemocratico. La locuzione risale agli anni ’60 e appartiene a Giulio Andreotti: la Dc usava alternativamente il forno del Pci e quello dei liberali (e pure del Msi) per “sfornare il pane“, cioè portare a casa i provvedimenti più utili ai propri interessi. In questo caso, invece, i dem il doppio forno lo ...