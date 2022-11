Esiste davvero un visore VR che uccide chi lo indossa?

Leggi su fmag

(Di giovedì 10 novembre 2022) La notizia è rimbalzata in Rete ovunque, e anche su alcune testate (online) con un certo blasone: il founder di Oculus, Palmer Luckey, si è divertito a creare unVR in grado direchi lo. La notizia inquietante di questo universo da futuro distopico in stile Black Mirror è “reale” ma bisogna procedere con ordine per inquadrarla nel giusto contesto. Chi è Palmer Luckey? Palmer Freeman Luckey, classe 1992, è quel fenomeno che tutti gli startupper con il mito della startup sognano di diventare: l’idea e il sogno da adolescente, i primi passi mossi nel garage di casa dove da un lato costruiva visori e dall’altro riparava computer e iPhone (sostiene la sua bio che tra questa attività e il lavoro da giardiniere avrebbe finanziato il suo progetto originale con 36mila dollari), la campagna di ...