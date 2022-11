Di Corbin in Corbin

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quante trasformazioni ha subìtonegli ultimi anni? Da heel generico che era hanno deciso di farlo passare attraverso tante gimmick e variare così il suo personaggio, il tutto con un certa coerenza narrativa. Ripercorriamo il suo percorso per farci infine un’idea se attualmente abbiano preso la decisione giusta sul suo character. Ricorderete quando era in versione Constable, ovvero rappresentante di Stephanie McMahon e che pure nei match vestiva elegante. Non lo considero uno dei suoi personaggi più riusciti, come general manager fazioso abbiamo avuto esempi migliori. Anche i feud in cui ha preso parte non lasciano grandi ricordi, come quello con Strowman che è stato portato avanti con più momenti bassi che alti. Già meglio in versione re, ovvero da King ...

The Shield Of Wrestling

Baron Corbin scherza con Austin Theory per l'incasso fallito Baron Corbin, con un post su Twitter, ha ironizzato sugli incassi del Money In The Bank falliti da lui e altri wrestler, come John Cena e Austin Theory.