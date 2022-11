Coppa del Mondo Sci | 4 le azzurre al via per lo slalom sulla pista di Levi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sabato 19 e domenica 20 novembre si aprirà di fatto ladelfemminile di sci e,di, saranno quattro le atlete italiane al via. Assente Martina Peterlini, ancora alle prese col recupero, il team diretto da Roberto Lorenzi si affida ad Anita Gulli, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Vera Tschurtschenthaler. Al momento il giovane quartetto, con età media di 23,7 anni, sta completando la preparazione sul ghiacciaio della Val Senales, prima di partire per la Finlandia nelle prossime ore. Il programma prevede sabato 19 novembre la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle 13.00, mentre domenica 20 si gareggerà alle ore 10.15 e alle 13.15). Da segnalare poi come negli ultimi minuti è stato confermato che le gare disi faranno, contrariamente alle sette gare ...

