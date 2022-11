Chi è Dada’ di X Factor 2022? Età e Instagram

Raramente un artista ha avuto fin dall'inizio un impatto culturale così importante, già assunto ad icona rock n'roll per la Generazione Z, la sua musica si batte in difesa dei più deboli e di...Raramente un artista ha avuto fin dall'inizio un impatto culturale così importante, già assunto ad icona rock n'roll per la Generazione Z, la sua musica si batte in difesa dei più deboli e di...