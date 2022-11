Charlene di Monaco punisce Alberto dopo l’umiliazione subita

(Di giovedì 10 novembre 2022)diè pronta a punireche le ha tenuto nascosto l’incontro segreto a New York con i suoi figli Jazmin Grace e Alexandre. Almeno questo è quanto sostengono fonti vicine alla coppia, prontamente riprese dai media francesi.di, la vendetta controdiha un’arma per mettere in ginocchio suo marito, quella di non partecipare alla Festa nazionale di Montecarlo, il prossimo 19 novembre. Lo scorso anno la Principessa non era presente perché ancora fortemente debilitata a causa della grave infezione che l’aveva colpita a naso, gola e orecchie. Allora il suo posto era stato preso da Carolina di, che ha svolto il ruolo di First Lady ...

diè pronta a punire Alberto dopo che le ha tenuto nascosto l'incontro segreto a New York con i suoi figli Jazmin Grace e Alexandre. Almeno questo è quanto sostengono fonti vicine alla ...Gli scambi e i prestiti di capi e accessori in famiglia non finiscono mai Arrow Il royal look del giorno: Charlène di, una visione floreale ai Princess Grace Awards 2022 La principessa è ...Charlene di Monaco mette in ginocchio Alberto e lo minaccia di non partecipare alla Festa Nazionale, dopo l’umiliazione di New York.Si torna a parlare di Charlene di Monaco. Infatti non era mai successo che la principessa mostrasse un dettaglio del genere: lo scoop.