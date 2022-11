Borussia Dortmund | crescono le pretendenti per Moukoko

Ancora un forfait per la Germania in vista dei Mondiali di Qatar 2022: non sarà convocato infatti il capitano del, Marco Reus. Il tedesco è alle prese con un problema alla caviglia dallo scorso mese di settembre (fra rientri e ricadute), e per questo non farà parte della spedizione Mondiale. ...Qatar 2022, la Germania perde Marco Reus. L'attaccante delnon sarà a disposizione per il Mondiale Come riferito da Sky Sport Deutschland, Marco Reus non potrà prendere parte a Qatar 2022 con la Germania. L'attaccante e capitano del...Ancora un forfait per la Germania in vista dei Mondiali di Qatar 2022: non sarà convocato infatti il capitano del Borussia Dortmund, Marco Reus.La Germania perde pezzi, soprattutto nel reparto avanzato, e il ct Hans-Dieter Flick deve inventarsi nuove soluzioni. (ANSA) ...