Banca Etruria | ex vertici Fornasari e Bronchi condannati in appello a 3 anni e 4 mesi

Crac, l'ex presidente Fornasari e l'ex dg Bronchi non ricorrono in Appello e patteggiano la pena L'ex presidente diGiuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi ...I due imputati hanno patteggiato la pena con la Procura generale. Gli avvocati difensori: 'Chiusa vicenda giudiziaria troppo ...L'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi hanno patteggiato la pena con la Procura generale ...La filiale di Camucia Le Torri, situata in Via Gramsci 62/G, cesserà la propria attività la sera di venerdì 11 novembre ...