A New York l’asta più ricca di sempre | venduti 60 capolavori per oltre 1 miliardo e mezzo di dollari

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si è trattato di un’asta che ha registrato un successo dopo l’altro, con cinque dipinti – il maggior numero di vendite in assoluto – che hanno superato i 100 milioni diciascuno, ognuno dei quali ha stabilito un record mondiale: Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e Gustav Klimt New, 10 nov. – (Adnkronos) – Christie’s e gli eredi del filantropo e cofondatore di Microsoft, Paul G. Allen, scomparso nel 2018 all’età di 65 anni per le complicazioni di un linfoma non-Hodgkin, hanno celebrato a New, nella serata di mercoledì 9 novembre, un’asta di proporzioni storiche che ha registrato 20 nuovi record mondiali per altrettanti artisti, con la classifica guidata dalle opere di Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin e Gustav Klimt. La vendita del catalogo dal titolo “Visionary: ...

La Voce di New York

... says Alisha Oropallo, MD, FACS, FSVS, FAPWCA, FABWMS, AAWC Conference Co - Chair and Medical Director of the Comprehensive Wound Healing Center and Hyperbarics at Northwell Health,. '...Usa, la lista completa dei 26 convocati per i Mondiali di Qatar 2022 Portieri: Ethan Horvath (Luton Town/Eng), Sean Johnson (City FC/Usa), Matt Turner (Arsenal/Eng). Difensori: Cameron ... Allarme listeria a New York: 7 casi confermati tra Brooklyn e Staten Island Enel a New York per la 77esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la Sustainability Week: l’AD Francesco Starace è intervenuto nel corso di diversi ...Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal New York Times, Donald Trump sarebbe furioso con tutti coloro che hanno appoggiato la candidatura in ...