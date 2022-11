L'Eco di Bergamo

... ossia circa 2.500 persone, verrà realizzata entro dicembre mentreseconda tranche è in ... il che comporterà più soldi inpaga per questi lavoratori". Il fondo per il contratto ammonta a ...... ossia circa 2.500 persone, verrà realizzata entro dicembre mentreseconda tranche è in ... il che comporterà più soldi inpaga per questi lavoratori'. Il fondo per il contratto ammonta a ... Una busta paga più pesante per lo sgravio dei contributi Una tantum. La misura, prevista dalla legge di Bilancio, è valida per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, anche part-time. Busta paga più pesante quest’anno grazie all’esone ...Era appena uscito dal bar in questione, addosso aveva sei banconote da 50 euro, più una busta stracciata. Finì in carcere, poi ai domiciliari per sei mesi. Secondo la denuncia della titolare del ...