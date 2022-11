The Walking Dead | Clémence Poésy protagonista femminile dello spinoff su Daryl Dixon

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Annunciati due nuovi ingressi nel cast didi Theincentrato sul sopravvissuto all'apocalisse zombie interpretato da Norman Reedus,sarà la. Inizia a prendere forma il cast didi Theincentrato sul celebre personaggio interpretato da Norman Reedus all'interno della serie AMC.e Adam Nagaitis (Chernobyl) sono stati ufficialmente ingaggiati per entrare a far parte del progetto. Arrivano anche dei primi dettagli sui rispettivi ruoli direttamente dal portale ...

... la vincitrice dell'Oscar Lupita Nyong'o ("12 anni schiavo") nel ruolo di Nakia, Danai Gurira ("Dead") nel ruolo di Okoye, Winston Duke ("Noi") nel ruolo di M'Baku, Florence Kasumba ("...Inizia a prendere forma il cast di Daryl Dixon , spinoff diDead incentrato sul celebre personaggio interpretato da Norman Reedus all'interno della serie AMC. Clémence Poésy e Adam Nagaitis (Chernobyl) sono stati ufficialmente ingaggiati per ...Annunciati due nuovi ingressi nel cast di Daryl Dixon, spinoff di The Walking Dead incentrato sul sopravvissuto all'apocalisse zombie interpretato da Norman Reedus, Daryl Dixon, Clémence Poésy sarà la ...Il contesto è tutto: lo sapevamo già, continua ad essere vero. E le grandi opere narrative sono quelle che riescono a parlare al pubblico in contesti diversi, epoche diverse, senza vedere intaccata la ...