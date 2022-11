Sassuolo-Roma 1-1 | è pareggio al Mapei Stadium

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Niente riscatto dal derby perso contro la Lazio per la: in trasferta aldi Reggio Emilia contro ilfinisce 1-1. Nel primo tempo c’è solo da segnalare un’occasione di Ibanez, eroe negativo del derby, che per poco non sblocca a favore degli ospiti ma viene fermato da un’ottima parata di Consigli. Gran tiro di Harroui sul finale del primo tempo ma stavolta è Rui Patricio a salvare la rete. Nella ripresa la punta scelta da Mourinho, Shomurodov, viene sostituito da Abraham rimasto in panchina. E’ il 66?. Al 70? occasionecon Pinamonti ma anche stavolta Rui Patricio salva. Ma è Traoré che al 77? si avvicina di più alla reteniste e il portiere giallorosso conferma una volta di più il suo stato di forma. Un contropiede di Zaniolo fa ...

La Roma non va oltre il pari contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium termina 1 - 1 tra i giallorossi e la formazione di Dionisi con le reti dei due numeri 9, Tammy Abraham e Andrea Pinamonti. Nel post gara di Sassuolo-Roma, Mourinho ha parlato anche di Paulo Dybala ed il possibile rientro in campo di domenica contro il Torino. José Mourinho non usa mezze misure dopo il pareggio per 1-1 che la Roma ha ottenuto sul campo del Sassuolo. Lo Special One non nasconde la delusione per l'atteggiamento mostrato da un calciatore.