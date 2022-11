Corriere dello Sport

- Ibañez più altri dieci . Mourinho è stato chiaro in conferenza stampa e ha mandato un segnale a tutti i tifosi romanisti che in questi ultimi giorni hanno criticato pesantemente il difensore ......Meloni a 'convincere' all'accoglienza i Paesi ritenuti a lei più vicini come quelli deldi ... infatti, parte ancora una volta dal no al termovalorizzatore di. Una parte dei dem, con l'... Roma, il gruppo è con Ibanez: la fidanzata lo difende Il difensore nel mirino delle critiche per l’errore nel derby: tutta la squadra lo ha sostenuto e incoraggiato per le prossime gare ...La Francia attraverso Arianspace ha un’esclusiva per commercializzare Vega, ma con ArianeGroup ha lanciato il progetto Maia ...