Ostia | forte boato nella notte | ‘esplode’ una macchina in Via dell’Idroscalo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Unha scosso ladei residenti a. Unè stato sentito distintamente intorno alle 5.17 di oggi, mercoledì 9 novembre 2022. Secondo quanto ricostruito a rimanere coinvolta è stata un’autovettura posteggiata in Viaal cui interno è fatto esplodere un grosso petardo. La deflagrazione è stata fortissima ed ha provocato danni alla. La Polizia di Stato, giunta sul posto, ha rintracciato la proprietaria del veicolo, una ragazza classe 2001. Quest’ultima ha riferito di non aver mai subito minacce o intimidazioni. In corso dunque ulteriori accertamenti per cercare di trovare un movente all’accaduto. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

