Oppo A58 5G ufficiale | un altro device medio molto prestante

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ecco anche l’A58 5G, appena diventato: ilinclude uno schermo LCD da 6.56 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refres rate a 60/90Hz, oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 (octa-core a 7nm da 2.2GHz) e GPU Mali-G57 MC2 a 950MHz, con 6/8GB di RAM LPDDR4x (+5GB virtuali) e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 2.2 (espandibile tramite microSD). Ilmonterà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP (apertura f/1.8) ed un sensore di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.0). L’A58 5G presenta le connettività DualSIM 5G, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.3, USB-C, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS e jack per le cuffie da 3.5mm. Non mancano il lettore ...

Lo smartphone5G è stato presentato in queste ore in Cina, come variante del modello A57 5G lanciato nei mesi scorsi. Lo possiamo considerare un dispositivo 5G di fascia medio - bassa, dotato di schermo HD+...... in particolar modo se si pensa al numero di device apparsi nella serie di medio - gamma A che, in queste ore, si è arricchita anche del modello5G , animato da Android 12 sotto l'...Oppo baru saja secara resmi merilis smartphone seri A tebarunya yakni Oppo A58 5G. Berikut spesifikasi dan harganya. Oppo meluncurkan smartphone Oppo A58 ini di China pada Selasa (8/11/2022). Kehadira ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...