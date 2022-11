Napoli | Venerato | “Per giugno ci sono tanti calciatori monitorati”

napolipiu.com

Ilnon vuole vendere i suoi gioielli, anche se nel caso specifico si tratta di uno dei giocatori che ha giocato di meno dall'inizio della stagione. Ciro, giornalista Rai, è intervenuto ...A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai. Ecco le sue parole: Pensieri sulla crescita di Anguissa "Aera conosciuto meno, ma l'ho visto giocare in Spagna. Come sabato sera i tifosi hanno scoperto il piede ... Venerato: “Guler al Napoli Vi spiego. Se arrivano 100 milioni per Kim… A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di "! Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio.