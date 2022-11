Mou | ' Traditi dall' atteggiamento poco professionale di un giocatore | gli ho chiesto di andare via'

Scatenato nel dopo gara il tecnico della Roma, Josè Mourinho, che non le manda a dire: 'Una buona partita che viene dopo due giorni pesanti, difficili, con gente triste. La Roma ha giocato bene, ha ...... quello dello Special One nei confronti dell'Inter e di Milano, sfumato poi in una notte di mezza estate per le lusinghe Real ad amplesso nerazzurro ancora caldo (i, sazi di piacere, han ...Mou, quando il silenzio diventa una strategia: «Io penso alla Coppa» - Il Messaggero - Le parole tradiscono l’attesa. Perché sarà anche vero che «prima del derby... - Marione.net - La ControInformazio ...