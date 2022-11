Lozano l’uomo che apre le partite

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Altra importantissima partita vinta dal Napoli, che ormai tutti aspettano al varco del primo passo falso in campionato dopo l’inizio della striscia di vittorie iniziate due mesi fa e che invece tiene botta e porta a casa il risultato pieno anche contro una delle avversarie che, complice la stanchezza per tutti gli incontri ravvicinati del periodo, ha più messo in difficoltà la squadra azzurra. Il Napoli per più di un’ora, sebbene abbia ovviamente tenuto in mano il pallino del gioco e della partita e sebbene abbia comunque, prima del vantaggio, sperperato almeno tre nitide occasioni da gol, ha trovato serie difficoltà a trovare l’imbucata giusta o la giocata risolutiva per arrivare a crearle, pure lasciando agli avversari un paio di azioni da contropiede nelle quali errate letture e scalate della difesa hanno quasi prodotto il paradosso del vantaggio dell’Empoli. Il primo gesto tecnico ...