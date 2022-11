Libera | sfrontata e provocatoria | le metamorfosi di Loredana Bertè

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Di non semplice lettura, inquadrare i primi dieci anni di vita discografica per l’artista calabra significa mettere mano ad album e progetti dove le carte inevitabilmente si mescolano. Anche perché L'articolo proviene da il manifesto.

Vogue Italia

E' un pò quella categoria menoche non diventerà mai un numero uno dell'evasione ma si ...la guida alla fatturazione dove trovate importanti spunti per chi si affaccia al mondo della...... lei che si incammina va verso la protesta con la forza della sualibertà giovanile legan dosi que i capelli biondi in una coda, uccisa perché desidera va esseredal velo. La lotta ... Anna Delvey e la sua irresistibile sfrontatezza (anche ora che è ai domiciliari)