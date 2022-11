La lezione delle istituzioni europee che Meloni deve imparare in fretta

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Giorgiaha deciso di effettuare la sua prima missione internazionale a Bruxelles per incontrare i vertici: la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsòla, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel facendo precedere gli incontri formali da un’anteprima informale con il commissario Paolo Gentiloni. Altri primi ministri italiani avevano preferito altre mete come Matteo Renzi che effettuò la sua prima missione da capo del governo in Tunisia ma evidentemente Giorgiaha voluto affrontare subito il confronto con l’Unione europea per chiarire che il rapporto con l’Europa – considerata dalla destra sovranista “matrigna” – è in testa alle priorità del suo governo. La scelta di Bruxelles è stata ...