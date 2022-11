Inter | per Lautaro festa in discoteca dopo il ko contro la Juve | VIDEO

Mini - alfabeto tecnico - tattico della crisi dell'. Avvio discreto, ma già cinque sconfitte (erano state quattro in tutto lo scorso campionato). Troppe. La ripartenza con Calhanoglu registaBrozovic, il nuovo calo preoccupante. Il settimo ...Dalla Juventus al Milan, passandoe Napoli, nessuno può sentirsi al sicuro dagli assalti del Real Madrid sul ...MILANO - Come diceva l’attore Marty Feldman, alias Igor nel film cult Frankenstein Jr. di Mel Brooks, « potrebbe andare peggio, potrebbe piovere ». Quando le cose prendono una piega storta, ecco che a ...Dall’euforia estiva per il ritorno al quasi totale sconforto per una stagione dal sapore amarissimo. Il Back Home di Romelu Lukaku all’Inter non è stato per nulla come i tifosi nerazzurri speravano, ...