Da temposta progettando una realtà mista , ovvero un dispositivo in grado di combinare realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR). Si tratta del progetto Reality One , e dopo tante ...È da tempo ormai immemore che si parla delAR/VR di, ma sino a questo momento l'azienda non ha ancora presentato il dispositivo in questione. Tuttavia non dovrebbe volerci ancora molto. Recenti indiscrezioni provenienti dal ... Il visore Apple per la realtà mista entrerà in produzione nella primavera 2023 Apple rilascia una nuova Beta di iOS, iPadOS, watchOS, macOS e tvOS per gli sviluppatori, ecco le novità dell'aggiornamento ...Apple dovrebbe iniziare la produzione del proprio visore AR/VR nei primi tre mesi del 2023, con un annuncio previsto per il prossimo aprile ...