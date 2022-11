Helio G99 | AMOLED a 90 Hz e fino a 16 GB di RAM | questo è Realme 10

(Di mercoledì 9 novembre 2022)10 è ufficiale ed è già disponibile all'acquisto in offerta di lancio: ecco specifiche tecniche, design, funzioni e prezzo! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Esperienza d'uso Realme 10, grazie al SoC octa - core Mediatek(6nm), è uno smartphone che si lascia usare senza particolari rallentamenti, ad aumentare la sensazione di fluidità ci pensano ...SCHEDA TECNICA Display: 6,4', FHD plus, AMOLED, bordi piatti, 90 Hz, foro per fotocamera in alto a sinistra SoC: MediaTek, modem 4G RAM: 8 GB LPDDR4x espandibile di ulteriori 8 GB virtuali ...Xiaomi propone da poco sul mercato italiano il suo tablet marchiato Redmi. Si chiama semplicemente Redmi Pad e altrettanto semplicemente vede un design minimalista che si rifà un po’ a quello dell'iPa ...realme ha presentato nella giornata di oggi il nuovo realme 10, uno smartphone economico che punta a conquistare la fascia media di mercato. Ecco un'anteprima del device con specifiche, foto dal vivo ...